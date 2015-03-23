Öldürdüğü kızının mezarı başında gözyaşı dökmüş

Manavgat Mimar Sinan Mahallesi Oymapınar Caddesi’nde 4 katlı Dilek Apartmanı’nın 2’nci katında, kendisini evlatlık edinen ailesiyle oturan Dilek Anbar, geçen 14 Temmuz akşamı evin koridorunda yerde hareketsiz yatar halde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan emekli Fatma ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan emekli Hıdır Anbar çifti, bebekken evlat edindikleri Dilek için 112’yi aradı. Eve gelip müdahale eden sağlık ekipleri, Dilek Anbar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dilek Anbar’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'BIÇAKLA BANA SARDIRDI’

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, anne- baba ile Fatma Anbar’ın annesi Nazmiye Y.’yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan anneanne Nazmiye Y., Dilek Anbar’ın bıçakla kendisine saldırdığını iddia etti. Kendisini korumak amacıyla torununu iterek yere düşürdüğünü belirten Nazmiye Y., "Başörtümü boynuna dolayarak sıktım. Bıraktığımda nefes almıyordu" dedi. Olay sırasında evde yalnız olduğunu anlatan Nazmiye Y., "Olayın ardından kızım Fatma’yı arayarak eve çağırdım. Fatma durumu gördükten sonra kocasını eve çağırdı. Hıdır olayı polise bildirdi" dedi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Nazmiye Y., torunu Dilek Anbar’ı öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Dilek Anbar’ın cenazesi, olaydan 2 gün sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Fatma Anbar, genç kızın mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü.

POLİSİN TİTİZLİĞİ CİNAYETİ AYDINLATTI

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nin titiz çalışması, cinayeti anne Fatma Anbar’ın işlediğini ortaya çıkardı. İlçe Emniyet Müdürü Ercan İlhan, cinayetin aydınlatılmasında tecrübeli ekibinin büyük emeği olduğunu belirterek, "83 yaşındaki birinin bu cinayeti işlemesi mantıken mümkün değil. Bundan hareket ederek, annenin, babanın, anneannenin cinayet anında dakika dakika nerede olduğunu tesbit ettik. Delillerimizi mahkemeye sunduk ve Fatma Anbar tutuklandı. Hak ve adaletin yerini bulması adına, kimsesiz de olsa gariban da olsa devlet görevini yapmalı. Biz görevimizi yapıyoruz. Faili meçhul cinayetimiz yok. Geriye dönük çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

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