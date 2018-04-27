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Öldürdüğü kadının cesediyle 850 kilometre yolculuk yapmış

Adana'da aracına aldığı kadını bıçaklayarak öldürmesinin ardından cesedini yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araziye bıraktığı ileri sürülen tır şoförü hakkında müebbet ve 7 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Öldürdüğü kadının cesediyle 850 kilometre yolculuk yapmış

Adana'da aracına aldığı kadını bıçaklayarak öldürmesinin ardından cesedini yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araziye bıraktığı ileri sürülen tır şoförü hakkında müebbet ve 7 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

27 Nisan 2018 Cuma 14:05
Öldürdüğü kadının cesediyle 850 kilometre yolculuk yapmış
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    TARSUS-Gaziantep Otoyolu'nun Çukurova ilçesi mevkisindeki tır  konaklama tesislerinde 5 Temmuz 2017’de aracına aldığı Neslihan Apa’yı  bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 17 Aralık 2017’de yakalanıp tutuklanan Doğan Y.  hakkındaki soruşturma tamamlandı.

      Cumhuriyet savcısı, Doğan Y. hakkında "kasten öldürmek" suçundan  müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden  yararlanarak hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezası istemiyle iddianame  hazırladı.

      Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın  nakliye şirketinde şoför olarak çalıştığı, 5 Temmuz 2017'de Adana'ya yük  getirdiği, bir yıldır tanıdığı Apa'yı telefonla arayıp buluştukları belirtilerek,  şoförün birlikte olduğu kadını aracında bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

      Sanığın, kadının cesedini tırdaki yatağa koyduğu ve üzerini çarşafla  örterek yoluna devam ettiği anlatılan iddianamede, Doğan Y'nin, Gebze'deki boş  araziye götürdüğü Apa'nın cesedini kanala atıp üzerini otlarla kapattığı  bildiririldi.

      İddianamede, kadının tırda kalan cep telefonunu da sanığın aldığı  ancak yakalanmamak için bir süre sonra attığı belirtildi.

  DNA TESTİ YAPILDI

    Doğan Y'nin yer göstermesi üzerine Gebze'deki kanalda yapılan aramada  insan saç ve kemikleri ile dişlerinin bulunduğu bilgisine yer verilen  iddianamede, alınan örnekler doğrultusunda yapılan DNA testinden cesedin kadına  ait olduğunun belirlendiği anlatıldı.

      Doğan Y, iddianamedeki ifadesinde kadının parasını çalmaya çalıştığını  ve kendisine tehditlerde bulunduğunu öne sürerek, "Onu korkutmak için bıçak  salladım.  Çıkan kavga sırasında bıçak koltuk altına battı. Kan gelip öldüğünü  fark edince suç delillerini yok ettim." beyanında bulundu.

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AdanaÖldürdüğü Kadının Cesediyle
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