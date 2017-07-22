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'Öldü' sanılan balıkçı deniz güvenli diye karaya çıkmamış

Ege Denizi'nde yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin yaşandığı saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam'ın, denizin daha "güvenli" olduğu düşüncesiyle hareket ettiği ortayı çıktı

'Öldü' sanılan balıkçı deniz güvenli diye karaya çıkmamış

Ege Denizi'nde yaşanan 6,5 büyüklüğündeki depremin yaşandığı saatlerde denizde olan ve ailesinin öldüğünü zannettiği balıkçı Hasan Sağlam'ın, denizin daha "güvenli" olduğu düşüncesiyle hareket ettiği ortayı çıktı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 13:53
'Öldü' sanılan balıkçı deniz güvenli diye karaya çıkmamış
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan HASAN Sağlam  (59), depremin meydana geldiği gecenin öncesinde denize açıldığını belirterek,  başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

Sağlam, şunları kaydetti:

"Dalgaların beni yuttuğunu, öldüğümü düşünmüşler. haber verdikleri  Sahil Güvenlik beni bulup deprem olduğunu söyledi. Ben de ailemle iletişim  kurabileceğim bir yere gidip telefon ettim, beni merak etmemelerini söyledim.  Küçük bir depremdir diyerek olayı geçiştirdim.

Sahil güvenlikten ölen, önemli ölçüde yaralanan kimsenin olmadığını  öğrendiğim için ailemin yanına dönmek yerine balık tutmayı tercih ettim. 300-400  lira harçlığımı çıkartmak varken dönmek işime gelmedi."

Denizde sarsıntıyı hissettiğini ancak önemsemediğini, depremin suda  kendisine zararı olmayacağını düşündüğünü vurgulayan Sağlam, "Salladı gitti, bana  zararı olmadı, olan karadakilere oldu. Denizin ortasında kahvaltı yapıp yola  çıktım. Balık tutmanın sevinciyle döndüğümde iskele yıkılmış, kayıklar denizin  ortasındaydı. O zaman depremin büyüklüğünü anladım." ifadelerini kullandı.

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Ege DeniziBodrumDepremHaberMuğlaHasan
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