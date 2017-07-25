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'Ölçtük, ürkütücü boyuta geldi'

Kadıköy Belediyesi tarafından Fikirtepede yaptırılan hava kalitesi ölçümlerinin sonuçları ürkütücü düzeyde çıktı. Yapılan ölçümlerde Partikül madde 10 (PM10) için olması gereken sınır değer 70 æg/m3 iken 20 Temmuzda yapılan ölçümlerde bu oran 145,85 æg/m3 olarak belirlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu," Bu bölgedeki tüm değerlerin yüksek çıkması ciddi derecede halk sağlığını tehdit etmekte. Bu bölge 6306 sayılı yasa çerçevesinde Çevre İl Müdürlüğünün kontrolü altında olması itibariyle kendilerini durumu yazı ile bildirdik. Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmak zorundayız" dedi

'Ölçtük, ürkütücü boyuta geldi'

Kadıköy Belediyesi tarafından Fikirtepede yaptırılan hava kalitesi ölçümlerinin sonuçları ürkütücü düzeyde çıktı. Yapılan ölçümlerde Partikül madde 10 (PM10) için olması gereken sınır değer 70 æg/m3 iken 20 Temmuzda yapılan ölçümlerde bu oran 145,85 æg/m3 olarak belirlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu," Bu bölgedeki tüm değerlerin yüksek çıkması ciddi derecede halk sağlığını tehdit etmekte. Bu bölge 6306 sayılı yasa çerçevesinde Çevre İl Müdürlüğünün kontrolü altında olması itibariyle kendilerini durumu yazı ile bildirdik. Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmak zorundayız" dedi

25 Temmuz 2017 Salı 14:01
'Ölçtük, ürkütücü boyuta geldi'
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FİKİRTEPEDE  devam eden kentsel dönüşüm bölgedeki günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Uzun yıllardır hafriyat ve kazı çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan tozdan şikayetçi olan Fikirtepeliler, şimdi de hem hafriyat tozundan hem de çimento tozlarından muzdarip. Kadıköy Belediyesi tarafından 28 Haziran'dan beri iki ayrı istasyonda yaptırılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre Fikirtepeliler adeta zehir soluyor. Fikirtepede Partikül madde 10 (PM10) için olması gereken sınır değer 70 iken 17 Temmuz da yapılan ölçümlerde bu oran 135,66 æg/m3 , 19 Temmuzda çıkan oran 161,66 æg/m3, 20 Temmuzda çıkan oran ise 145,85 æg/m3.Kadıköy için korkutan uyarı... Ölçtük, ürkütücü boyuta geldi Partikül madde 2,5 (PM2.5) için olması gereken sınır değer 25 æg/m3 (DSÖ) iken 17 Temmuz da yapılan ölçümlerde bu oran 115.73 æg/m3 , 19 Temmuzda çıkan oran 25.21 æg/m3 , 20 Temmuzda çıkan oran ise 91.86 æg/m3 olması gereken değerlerin çok üzerinde olan sonuçlar halk sağlığını ciddi derecede tehdit ediyor.

NUHOĞLU: HALK SAĞLIĞI TEHDİT ATLTINDA

Konuya ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Bu bölgedeki tüm değerlerin yüksek çıkması ciddi derecede halk sağlığını tehdit etmekte. Bu bölge 6306 sayılı yasa çerçevesinde Çevre İl Müdürlüğünün kontrolü altında olması itibariyle kendilerini durumu yazı ile bildirdik. Bu bilgiyi de kamuoyuyla paylaşmak zorundayız.Bölgede faaliyet gösteren aile sağlık merkezlerinde elde ettiğimiz şifai bilgilere göre çocuk yaşta her iki hastadan biri solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalık oluşturduğu yönündedir. Bölgede 7 toplamda 11 adet beton santrali kurulu ve bu sayılı artış eğiliminde.Gelecekte başka sorunların açığa çıkmaması için önceden çözüm üretmeliyiz. Sorunların temeli aşırı derecede inşaat yükü, beton santralleri ve kamyon trafiğiyle ilişkili. Bununla ilgili kamyonlara ceza yazma yetkisi ne yazık ki bizim yetkimizde değil. Burada ciddi bir yetki karmaşasından dolayı bütün bu sorunlar ortaya çıkmakta.Büyükşehir Belediyesi, İl Çevre Müdürlüğü ve Kadıköy Belediyesinin koordinasyonun da ortak çalışma yapılarak bütün bu sorunların çözülmesi gerekiyor ki halk sağlığını güvence altına alalım dedi.Partikül madde: Atmosferde veya bir gaz kütlesinde, molekülden büyük (>0,0002 m) ve 500 m’den küçük katı veya sıvı halde bulunan maddelerdir. Partikül maddenin esas kaynaklarını fabrikalar, inşaat faaliyetleri, enerji tesisleri, yangınlar oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
KadıköyFikirtepeHava Kirliliği
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