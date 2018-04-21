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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilançosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilançosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:44
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilançosu belli oldu
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 PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından iki kulüp için kararını verdi.

 TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hukuk Müşavirliği'nce 20.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE:

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi GÖKHAN UYANIK'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı' nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ:

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü görevlisi ERDİNÇ GÜLTEKİN'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü futbolcusu KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluTürkiye Futbol FederasyonuFenerbahçeBeşiktaş
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