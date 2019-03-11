Olay vekilden, ittifakta kriz çıkaracak sözler

ZAMAN zaman AK Parti'ye yönelik açıklamaları ile gündeme gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bir aydan bu tarafa hep ampulün altında konuşma yapıyordum, üç hilalin altında konuşmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Cemal Enginyurt, Karadeniz Ereğli'ye bağlı Gülüç Beldesi MHP Adayı Atilla Tarık Semiz'in seçim bürosu açılışında ilginç bir açıklama yaptı. Zaman zaman AK Parti'ye yönelik açıklamaları ile gündeme gelen ve bu nedenle Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından uyarıldığı iddia edilen Enginyurt, yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"1 AYDIR AMPULÜN ALTINDA KONUŞUYORDUM"

Enginyurt, dün yaptığı konuşmanın sonunda Cumhur İttifakı kapsamında katıldığı AK Partili adayların çalışmalarını kast ederek, "Bir aydan bu tarafa hep ampulün altında konuşma yapıyordum üç hilalin altında konuşmak çok güzel bir duygu" dedi.