Olağanüstü gün! Gelenlere girişte bu soru soruluyor

DURUŞMA salonu ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri var. Duruşmaya izleyici alınmıyor ancak her iki taraftan da yüzlerce kişi duruşma için gelmiş durumda.

OTOPARK İKİYE BÖLÜNDÜ

Duruşma için gelenlere otopark girişinde hangi taraf için geldiği soruluyor. Sarallar için gelenler bir tarafa Şahinler için gelenler ise otoparkta onlar için ayrılan diğer tarafa yönlendiriliyor. İki taraf arasında da yüze yakın Jandarmadan oluşan bir güvenlik şeridi var.

Güvenlik önlemleri Silivri girişinden itibaren başlıyor. Jandarma ve polis özel harekat birimlerinin 4 ayrı noktada oluşturduğu aramalardan geçilerek duruşma salonu bölgesine geliniyor.

Sarallar ve Şahinler’in birlikte yargılandığı davanın son duruşması Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapılmış, taraflar arasında çıkan ve adliye koridorlarına taşan kavga güçlükle yatıştırılmıştı. Duruşmalarından güvenlik sebebiyle Silivri’de yapılmasına karar verilmişti.