Okyanustaki Türk gemisinde dehşet! İlk görüntüler geldi
Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısının saldırısı sonucu, boğazı kesilen gemi kaptanı hayatını kaybederken iki mürettebat da yaralandı. Saldırgan mürettebat tarafından elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi.
HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A'nın bıçaklı saldırısı sonucu geminin kaptanı Bora Ekşi hayatını kaybederken iki mürettebat da yaralandı.
SALDIRGAN MÜRETTEBAT TARAFINDAN BAĞLANDI
İnce Karadeniz gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı. Geminin kaptanı Bora Ekşi, daha önce tartıştığı makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ergin A. elindeki bıçakla kaptana yönelirken kendisine engel olmak isteyen 2 mürettebatı da yaraladı. Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi. Kaptan ise gemide hayatını kaybetti.
Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken gemi, rotasını adli işlemler için Sri Lanka'ya çevirdi. Kaptan Bora Ekşi'nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Bu arada İnce Denizcilik'ten olayla ilgili açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "20.12.2019 tarihi sabah saatlerinde Hint Okyanusu'nda seyir halinde bulunan şirketimize ait M/V İnce Karadeniz isimli gemimizde vuku bulan elim hadise sonucu bir personelimiz vefat etmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır.Türk konsolosluğuna ve yasal mercilere gerekli bildirimlerin tamamı yapılmıştır. Şu an itibariye Hint Sahil Güvenlik duruma müdahale etmiş, yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur" denildi.
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