Okulların açılacağı tarih belli oldu! Ara tatiller ne zaman yapılacak?

ÖĞRENCİ ve veliler tarafından yakından takip edilen Okullar ne zaman açılacak sorusu MEB tarafından yanıt buldu.14 Haziran'da karne heyecanı yaşayan öğrenciler yaklaşık 24 gündür yaz tatilinin tadını çıkarıyor. MEB tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil uygulaması ile yaz tatilinin süresi iki hafta daha kısalacak. Öğrencilerin yıl içerisinde daha fazla tatil yapması ve yaz tatili süresince okuldan fazla uzaklaşmaması amaç edinen uygulama sayesinde öğrencilerin eğitim öğretim ile olan bağlarının sıkı kalması sağlanacak. Peki Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.



İLK ARA TATİL NE ZAMAN?



İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında kullanılacak.



15 TATİL NE ZAMAN?



15 Tatil, 17 Ocak 2020'de başlayacak. 3 Şubat 2020 günü ikinci dönem başlayacak.



İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?



İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek.

