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Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde okula giden anne ve kızına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi de ağır yaralandı

Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde okula giden anne ve kızına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, annesi de ağır yaralandı

26 Eylül 2017 Salı 11:30
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi 508. Sokak’ta sabah okula gitmek için evinden çıkan 7 yaşındaki Zeynep Çeliksoy ve annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy, M.S.M.’nin kurşunlarına hedef oldu. Anne Zeliha Çeliksoy’un arkadaşı olduğu iddia edilen M.S.M., pompalı tüfek ile anne kızın üzerine ateş açtıktan sonra otomobili ile kaçtı.

Pompalı silahın hedefi olan anne kalçasından yaralanırken, kızı Zeynep başından ve vücudundan vurularak olay yerinde hayatı kaybetti. Anne Zeliha Çeliksoy olay yerine gelen 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Küçük kızın eğitim gördüğü okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri büyük şok yaşadılar.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitSilahlı Saldırı
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