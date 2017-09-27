Okul servislerine 12 bin TL ceza

‘GÜVENLİ Okul, Huzurlu Eğitim’ sloganıyla başlanılan yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamında geçmesi için il genelinde polis ve jandarma sıkı güvenlik tedbirleri uyguluyor. Okul çevrelerine polis ve Jandarmadan oluşan toplam 98 resmi ve sivil ekip görevlendirilerek öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına giriş ve çıkışları sağlanıyor.
Bu amaçla yapılan kontrol ve denetimler sırasında 23 Eylül günü Altınordu ilçesinde bir okul bahçesinde bulunan bir şahıstan 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Bu arada 18-22 Eylül tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde 852 okul servis aracı denetlendi. Bu araçlardan 33’üne yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edildi.
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