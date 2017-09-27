Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
101218
ALTIN
147.541
DOLAR
3.5676
STERLİN
4.7883
EURO
4.1930
28 Eylül 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Günlük Burç Yorumu
28 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
28 Eylül 2017 Alanya -...
Günde bir avuç ceviz hafızayı güçlendiriyor
Cevizin inanılmaz faydası
banner468

Okul servislerine 12 bin TL ceza

Ordu’da okulların açıldığı 18 Eylül tarihinden itibaren öğrenci servisleri sıkı bir şekilde denetlenirken okul önlerinde huzuru sağlamak amacıyla kontrol ve denetimlere devam ediliyor

Okul servislerine 12 bin TL ceza

Ordu’da okulların açıldığı 18 Eylül tarihinden itibaren öğrenci servisleri sıkı bir şekilde denetlenirken okul önlerinde huzuru sağlamak amacıyla kontrol ve denetimlere devam ediliyor

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:02
Okul servislerine 12 bin TL ceza
banner404

GÜVENLİ Okul, Huzurlu Eğitim’ sloganıyla başlanılan yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamında geçmesi için il genelinde polis ve jandarma sıkı güvenlik tedbirleri uyguluyor. Okul çevrelerine polis ve Jandarmadan oluşan toplam 98 resmi ve sivil ekip görevlendirilerek öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına giriş ve çıkışları sağlanıyor.
Bu amaçla yapılan kontrol ve denetimler sırasında 23 Eylül günü Altınordu ilçesinde bir okul bahçesinde bulunan bir şahıstan 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Bu arada 18-22 Eylül tarihleri arasında polis ve jandarma ekipleri tarafından il genelinde 852 okul servis aracı denetlendi. Bu araçlardan 33’üne yaklaşık 12 bin TL para cezası uygulanırken, 1 araç ise trafikten men edildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GüvenliOKUL SERVİSLERİöğrenciöğrenci Servisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
AK Partili ismin aracına bombalı saldırı
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Başbakan Yıldırım'dan kritik görüşme!
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu
Vergi düzenlemelerini içeren yeni düzenleme meclisi sunuldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim