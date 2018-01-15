Okul müdüründen ‘empati’li dayak savunması

DİYARBAKIR'DA ortaokulda öğretmen şiddeti iddiası, hem adli hem de idari soruşturmaya konu oldu. İddiaya göre merkez Yenişehir İlçesi’ndeki bir ortaokulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.M.T., 12 yaşındaki öğrencisi U.O.’yu ‘arkadaşına tükürdüğü’ gerekçesiyle feci şekilde dövdü. M.M.T, sınıfta öğretmen D.G.’nin gözleri önünde 7. sınıf öğrencisi U.O.’yu yerlerde sürükleyip tekme tokat darp etti. Küçük çocuğun gözünün şiştiğini gören annesi Canan O. okul yönetimiyle görüştükten sonra hastaneden aldığı darp raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘YERDE TEKMELEDİ’

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube’de ifade veren U.O. olayı Habertürk’e şöyle anlattı: “Öğretmenler zili çaldığında sınıfa girmek için koridorda beklerken 8. sınıf öğrencisi M.T. bana ‘Şişko’ dedi. Ben de kendisine tükürdüm. Öğretmen M.M.T. tükürdüğümü görmüş ve beni yanına çağırmış ancak duymadığım için sınıfıma girdim. Peşimden geldi, sağ yanağıma bir tokat vurdu, yakamdan tutup beni yere savurdu. Yerdeyken tekme tokat vurmaya başladı. Kafama ve sağ böbreğimin olduğu yere tekme attı. Sonra çıkıp gitti. Sınıf öğretmenim D.G. de sınıftaydı, olan biteni gördü ancak müdahalede bulunmadı. Eve gidip anneme anlatmak istedim ama müdür yardımcısı izin vermedi.”

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre U.O., davadan vazgeçmeleri için okulda maruz kaldığı baskılar nedeniyle 20 gündür okula gidemediğini öne sürerken, anne Canan Ö. ise öğretmen M.M.T.’nin yakınlarının, şikâyeti geri çekmeleri karşılığında para teklifinde bulunduğunu iddia etti.

MÜFETTİŞLER İNCELİYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettişler, tarafların ve tanıkların ifadesini aldı. M.M.T., “Dövmedim. Bana tükürdü, küfretti. Bağırdım, ittirdim” dedi. Tanık öğretmen D.G. dayak iddiasını yalanladı, öğrenciler “Öğretmen U.O.’yu dövdü” diye konuştu. İddiaları sorduğumuz Okul Müdürü B.Y. ise M.T.T.’yi savundu: “Çocukları barıştırdım. Öğretmenim kesinlikle dövmediğini söyledi. Zaten öyle bir insan değil. Ben şiddete karşı biriyim, kendisine sordum ‘Yok’ dedi. Müfettişlere de yaşananları anlattım. Yaramaz bir çocuk. Siz olsaydınız ne yapardınız? Empati yapın.”