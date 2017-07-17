Okul müdürü cinayetinden otogalerici kardeşler çıktı

RIZA Malatyalı Ortaokulu Müdürü Sait Tekin, geçen 14 Mart'ta Ağa Mahallesi 2060 Sokak üzerinde 06 DYG 67 plakalı otomobilinin içinde başından vurularak öldürülmüş bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 ay süren çalışmada olay yerinin çevresinde yaklaşık 45 iş yeri, mobese, PTS ve halk otobüsü kamerasını inceledi. Özel halk otobüsü kamerasında cinayeti gerçekleştiren kişinin kullandığı otomobil tespit edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.K.'nın çok sayıda suç kaydı bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve cinayeti para karşılığında gerçekleştirdiği saptandı. Polis, cinayetin işlenmesinde aracılık yaparak yardım ettiği belirlenen E.K. ile azmettirdiği saptanan N.K. ve T.K. kardeşleri de Ankara'da operasyonla yakaladı.Ankara'da oto galerisi işleten N.K. ve T.K. kardeşlerin, aralarında husumet bulunması nedeniyle okul müdürünü öldürttükleri öne sürüldü. Cinayeti planlayarak gerçekleştirdikleri iddia edilen 4 kişi, Düzce'de sevk edildikleri adliyeyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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