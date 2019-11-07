Okul bahçesinde korkunç olay! 8 yaşındaki kız ezilerek can verdi

Avcılar'da bulunan bir ilkokulun bahçesinde servis aracı öğrenciyi ezdi. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir kız öğrenciye çarptı. Yaralanan öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

8 YAŞINDAYDI

2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. İncelemenin ardından servis minibüsü otoparka çekildi. Sürücü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.