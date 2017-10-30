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Okul bahçesinde ağaç devrildi: 1 öğrenci öldü, 4 yaralı

Muş'ta okul bahçesindeki kavak ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 3 öğrenci de yaralandı

Okul bahçesinde ağaç devrildi: 1 öğrenci öldü, 4 yaralı

Muş'ta okul bahçesindeki kavak ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğretmen ve 3 öğrenci de yaralandı

30 Ekim 2017 Pazartesi 13:31
Okul bahçesinde ağaç devrildi: 1 öğrenci öldü, 4 yaralı
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MUŞ merkeze bağlı Tekyol köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen kavak ağacı, öğrencilerle öğretmenin üzerine düştü. Devrilen ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ile 3 öğrenci de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1 öğrencinin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLDİ

DHA'nın haberine göre; Olay, bugün öğle saatlerinde, merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu ve 100 haneli Tekyol köyünde meydana geldi. 12 öğretmenin görev yaptığı, 250 öğrencinin eğitim - öğretim gördüğü Tekyol İlk ve Orta Okulu'nun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan, yaşamını yitirdi. Olayda F.D. isimli öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler A.D. ve B.Ö. ise hafif yaralandı. Öğretmen M. K.'nin de hafif sıyrıklarla ağacın altından kurtulduğu belirtildi.

''ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR''

Yaralı öğrencilerle öğretmen, okula çağrılan ambulanslarla  Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, olayla ilgili "Okulun bahçesinde ve dışarısında çok sayıda kavak ağacı var. Öğle arasına çıkan çocukların üzerine ağaç devriliyor. Bir öğrencimiz, hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin durumu ağır. Diğer öğrenciler ve öğretmen hafif yaralı" dedi.

OKUL ÖĞLEDEN SONRA TATİL EDİLDİ

Okuldaki olayı öğrenen veliler ve öğretmenler, yaralıların bulunduğu hastaneye giderken, okul, öğleden sonra tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Muş3. SayfaOkul Bahçesi
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