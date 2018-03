Öksüz'le ilgili bu bilgi ilk kez gün yüzüne çıktı!

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün yakın akrabaları hakkındaki bilgiler ilk kez gün yüzüne çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nca (MİT) hazırlanan belgeye göre, Öksüz’ün akrabalarından çoğu, darbe girişiminden önce yurtdışına çıkış yaptı. Öksüz’ün FETÖ imamı olduğunun ortaya çıkmasından sonra yapılan çalışmalarda, ABD Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) yardım alındığı, Öksüz ve Batmaz’ın ABD’deki fotoğraflarının Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği de anlaşıldı. Milliyet’in ulaştığı belgelere göre MİT, darbe girişiminin kilit ismi Öksüz’ün yakın akrabalarını araştırdı. 13 Ağustos 2016 tarihli hazırlanan bilgi notu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, KOM ve TEM Daire Başkanlıkları’na gönderildi.

30 HAZİRAN’DA GİTTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü de bu bilgi notunu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Öksüz’le ilgili dava dosyasına da giren notta, “15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün sivil planlayıcılarından olan, FETÖ/PDY üst düzey yöneticilerinden Adil Öksüz ve yakın akrabaları hakkındaki bilgileri içermektedir” denildi.

Bilgi notuna göre Adil Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz, darbe girişiminden 15 gün önce üç çocuğu ile birlikte ABD’ye gitti. Öksüz’ün kızkardeşi Azize Türk’ün ABD adresi 260 Davidson Ave Somerset. Türk’ün eşi Cemal Türk’ün de FETÖ’nün çatı iddianamesine göre Mollalar olarak değerlendirilen şahıslardan olduğu, Cemal Türk’ün 13 Mayıs 2016, Azize Türk’ün 4 Ekim 2015’te İstanbul Atatürk Havalimanından yurt dışına çıkış yaptığı belirlendi.

Öksüz’ün kaçışına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Erdal Şen’in, Öksüz’ün eşi Aynur Öksüz’ün kızkardeşi Emine Şennur Şen ile evli olduğu, Adil Öksüz’ün amcasının oğlu M. Öksüz’ün cumhuriyet savcısı, dayısının oğlu A.D.’nin hâkim olarak görev yaptığı belirlendi. Öksüz’ün darbe girişiminin planlayıcısı ve FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı olduğunun anlaşılmasından sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nce, ABD Adalet Bakanlığı Federal Soruşturma Bürosu’ndan da (FBI) yardım alındığı anlaşıldı.

ABD’DEKİ FOTOĞRAFLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce 21 Kasım 2016’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu’na gönderilen yazıda şöyle denildi: “ABD Adalet Bakanlığı FBI irtibat görevlisinden alınan ilgi yazıda özetle, Adil Öksüz’ün ABD’ye seyahat için 8 Temmuz 2016’da bilinmeyen IP adresi üzerinden AYNUROKSUZ1@gmail.com e-mail adresi kullanılarak sonu 3873 ile biten kredi kartı ile uçak biletinin satın alındığı, kredi kartındaki isim ve numaranın bilinmediği, Öksüz’ün rezervasyon yaptırırken 45 French Road in Rochester, New York, USA adresini kullanacağını beyan ettiği, Kemal Batmaz’ın rezervasyon yaptırırken Howard Johnson Hotel in New York City, New York adresini kullanacağını beyan ettiği ancak adresinin tam olarak bilinmediği bildirilmiş ve Öksüz ile Batmaz’ın ABD’deki fotoğrafları da ilgi yazıda gönderilmiştir” denildi.

Böylece Öksüz ve Batmaz’ın basında kullanılan fotoğraflarının FBI tarafından paylaşılan bu fotoğraflar olduğu anlaşıldı.

‘KONSOLOSLA ÖKSÜZ’Ü GÖRÜŞMEDİM’

Öte yandan Milliyet’in dünkü haberinde Adil Öksüz’ün Almanya’nın Frankfurt şehrinde görüldüğüne dair Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da iletilen 17 Şubat 2017 tarihli yazıda geçen, geçmiş dönemde Ak Parti’nin Frankfurt Başkonsolosluğu görev bölgesindeki seçim koordinasyon merkezinin de sorumlusu olan Sedat Kıymet, haberin yayımlanmasının ardından bir açıklama yaptı.

Kıymet, “Kimseyle böyle bir şeyi görüşmedim. Aslı astarı yoktur. Konsolos bey (Özkan Durmaz) ile de böyle bir görüşmemiz olmamıştır. Konsolos bey de zaten bakanlığa bildirmiş” dedi.