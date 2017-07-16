Okan Kurt: Demet bana erkek olduğumu hissettiriyor

KENDİNDEN 10 yaş büyük pop yıldızı Demet Akalın ile mutlu bir evliliği olan Okan Kurt, Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Demet Akalın'a deli divane aşık olduğunu belirten okan Kurt, "Bana erkek olduğumu hissettiriyor. Sahnedeki Demet'i seviyorum ama asıl karımı, onun evdeki halini seviyorum. Pijamalı Demet'e aşığım ben" ifadelerine yer ver verdi.