OHAL uzuyor!

BAKANLAR Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor. OHAL'in bir kez daha uzatılacağını dile getiren Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, hükümetin meslek yüksekokulu mezunlarına bedelli askerlikle ilgili bir çalışması olmadığını da dile getirdi.
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