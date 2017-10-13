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OHAL uzatılıyor

AK Partili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı. Önce MGK sonra Bakanları Kurulu toplanacak. OHAL'in 3 ay daha uzatılması planlanıyor

OHAL uzatılıyor

AK Partili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı. Önce MGK sonra Bakanları Kurulu toplanacak. OHAL'in 3 ay daha uzatılması planlanıyor

13 Ekim 2017 Cuma 13:36
OHAL uzatılıyor
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PAZARTESİ günü gerçekleşecek MGK toplantısında alınacak tavsiye kararın, Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından OHAL'in uzatılması TBMM'de görüşülecek. 19 Temmuz 2017'de OHAL'in 3 ay uzatılmasına karar verilmişti.
 
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, OHAL'in uzatılacağını açıkladı. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre; Konu, pazartesi günü önce MGK'da görüşülecek, tavsiye kararı alınmasının ardından Bakanları Kurulu'nda da gündeme gelecek.  Karar Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından TBMM'de görüşülecek.  
 
19 TEMMUZ'DA 3 AY UZATILMIŞTI
 
Olağanüstü halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti. 

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiMustafa ElitaşOHAL
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