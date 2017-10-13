OHAL uzatılıyor

PAZARTESİ günü gerçekleşecek MGK toplantısında alınacak tavsiye kararın, Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından OHAL 'in uzatılması TBMM'de görüşülecek. 19 Temmuz 2017'de OHAL'in 3 ay uzatılmasına karar verilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş , OHAL'in uzatılacağını açıkladı. Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığı bilgilere göre; Konu, pazartesi günü önce MGK'da görüşülecek, tavsiye kararı alınmasının ardından Bakanları Kurulu'nda da gündeme gelecek. Karar Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından TBMM'de görüşülecek. 19 TEMMUZ'DA 3 AY UZATILMIŞTI Olağanüstü halin (OHAL), 19 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

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