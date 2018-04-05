"OHAL uzatılacak mı, erken seçim var mı" sorularına Hükümetten yanıt

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bozdağ, OHAL uzatılacak mı sorusuna "OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir." dedi. Erken seçim iddialarını da reddetti.

İşte Bozdağ'ın açıklamaları:

"OHAL UZATILACAK MI?"

"Türkiye terörle etkin bir mücadele yapıyor. Suriye'de harekatlar, İdlib'de gerginliği azaltma bölgeleri devam ediyor. Öte yandan FETÖ ile PKK ile yurt içinde mücadele devam ediyor. Etkin ve kararlı şekilde sürmesi gerekmektedir. OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. Bakanlar Kurulu kararına dönüştürülür TBMM de kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir.

"HERKES HESABINI 2019'UN MART VE KASIM SEÇİMLERİNE GÖRE YAPSIN"

Benim yoruldum, bu erken seçim yaptırma koalisyonu yorulmadı. Cumhurbaşkanı, parti yetkilileri, ben ve arkadaşlarım açıklıyor. Erken seçim yok. Başbakan da öyle diyor. Her gün gazeteler yazıyor. Türkiye'yi kulisler yönetmiyor. Türkiye'yi AK Parti hükümetleri yönetiyor. Seçim zamanında. Herkes hesabını 2019'un mart ve kasım seçimlerine göre yapsın. "