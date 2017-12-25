OHAL Komisyonuna başvurular 21 Şubat'ta sona erecek

OLAĞANÜSTÜ Hal ( OHAL ) İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular, 21 Şubat 2018'e kadar sürecek. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 695 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruların alınmasına dün başlandı. Başvurular, 21 Şubat 2018'de sona erecek. Detaylı bilgi ve başvuru formuna "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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