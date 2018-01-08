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OHAL 6. kez uzatıldı! Peki süreç nasıl işleyecek

15 Temmuz sonrası OHAL'in 6'ncı kez uzatılması kararı alındı. Süreç ise MGK ve Bakanlar Kurulu'nun aldığı OHAL kararının TBMM'de onaylanmasıyla son bulacak

OHAL 6. kez uzatıldı! Peki süreç nasıl işleyecek

15 Temmuz sonrası OHAL'in 6'ncı kez uzatılması kararı alındı. Süreç ise MGK ve Bakanlar Kurulu'nun aldığı OHAL kararının TBMM'de onaylanmasıyla son bulacak

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:54
OHAL 6. kez uzatıldı! Peki süreç nasıl işleyecek
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FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 6'ın defa uzatılacak.

Süreç ise şöyle ilerleyecek; önce MGK'da tavsiye kararı alınacak, ardından Bakanlar Kurulu OHAL'in uzatılması kararını alıp onaylanması için TBMM'ye gönderecek. Kararın TBMM tarafından onaylanmasının ardından OHAL 19 Ocak'tan itibaren 3 ay boyunca uzatılmış olacak.

BOZDAĞ SÜRECİ ÖZETLEDİ

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ bir gazetecinin kendisine sorduğu OHAL uzatılacak mı sorsuna cevap verdi.

BİR KEZ DAHA UZATILACAK

OHAL'in uzatılacağını söyleyen Bozdağ süreci şu sözlerle özetledi:

OHAL bir kez daha uzatılacak. Bunun usulü bildiğiniz gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun yavsiye kararı alması gerekiyor. Ondan sonra Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak. Bakanlar Kurulu karar aldıktan sonra onaylanmak üzere karar parlamentoya gidecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzOHALSüreç
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