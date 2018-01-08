OHAL 6. kez uzatıldı! Peki süreç nasıl işleyecek

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL 6'ın defa uzatılacak.
Süreç ise şöyle ilerleyecek; önce MGK'da tavsiye kararı alınacak, ardından Bakanlar Kurulu OHAL'in uzatılması kararını alıp onaylanması için TBMM'ye gönderecek. Kararın TBMM tarafından onaylanmasının ardından OHAL 19 Ocak'tan itibaren 3 ay boyunca uzatılmış olacak.
BOZDAĞ SÜRECİ ÖZETLEDİ
Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ bir gazetecinin kendisine sorduğu OHAL uzatılacak mı sorsuna cevap verdi.
BİR KEZ DAHA UZATILACAK
OHAL'in uzatılacağını söyleyen Bozdağ süreci şu sözlerle özetledi:
OHAL bir kez daha uzatılacak. Bunun usulü bildiğiniz gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun yavsiye kararı alması gerekiyor. Ondan sonra Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde muhtemelen yer alacak. Bakanlar Kurulu karar aldıktan sonra onaylanmak üzere karar parlamentoya gidecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.