Öğretmenlere yemin geliyor

HİPOKRAT yemini eden doktorlar gibi, öğretmenler de 'yemin' ederek mesleğe başlayacak.Öğretmen yemininde, 'öğrencinin üstün menfaatini korumak' için ant içilecek. Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzalı, 81 ilin milli eğitim müdürlükleri ve okullarına '24 Kasım Öğretmenler Günü' başlıklı genelge gönderildi.Genelgede en dikkat çeken başlık ise 'yemin'...Asli olarak göreve başlamaya hak eden öğretmen adayları için 'yemin' töreni düzenlenecek.
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