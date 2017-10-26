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Öğretmenin performansına ‘not’ başlıyor

Öğrenci, veli ve meslektaşların öğretmene not verdiği performans sistemi İstanbul, Ankara dahil 12 kentte başlıyor. Eğitimciler ise tepkili

Öğretmenin performansına ‘not’ başlıyor

Öğrenci, veli ve meslektaşların öğretmene not verdiği performans sistemi İstanbul, Ankara dahil 12 kentte başlıyor. Eğitimciler ise tepkili

26 Ekim 2017 Perşembe 08:46
Öğretmenin performansına ‘not’ başlıyor
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen haziran ayında yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nde de yer alan, öğrenci, veli, meslektaş, yöneticinin öğretmene not vermesinden oluşacak performans sistemi,12 ilde pilot olarak uygulanmaya başlıyor. Öğretmenler için performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve 4 yılda bir “yeterlilikler” sınavına alınmasının öngörüldüğü belgeye göre, 2 uygulama da 2018 sonuna kadar hayata geçecek. İşte bunlardan öğretmene performans sistemi hayata geçiyor. MEB, 12 ilin valiliğine gönderdiği yazıda pilot uygulamanın Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon’da yaşama geçeceğini duyurdu. notlar,
VELİ, ÖĞRENCİ MESLEKTAŞTAN
 
Gazete Habertürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre bu sistemde öğretmen, gelişimi ve mesleki yeterliliği açısından puanlanacak. Okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli öğretmene “not” verecek. Bu sonuçlar da öğretmenin kariyer basamaklarında, terfi, hizmet puanının hesaplanmasında, yurtdışı görevlendirme gibi alanlarda kriter olarak kullanılacak.
 
‘EĞİTİMCİLER TEPKİLİ
 
Eğitimciler ise performans kriterlerine göre öğretmenin notlanmasına tepkili. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk şöyle dedi: “Bu kaosun ayak sesleri. Pilot uygulama genişlerse ‘Meslektaşıma Performans Notu Vermiyorum’ ya da ‘Meslektaşımın Performansı 100’dür’ eylemi yaparız.” Eğitim-Sen de bakanlığın her başarısızlığın sorumlusu olarak öğretmeni gördüğünü belirterek, “Sorun öğretmende değil, yanlış eğitim politikalarında. Öğretmeni notlamak okullarda huzursuzluk getirecek” dedi.
 
HANGİ YETERLİLİKLERE BAKILACAK?
 
Öğretmende dikkate alınacak bazı yeterlilikler şöyle: “Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme, başaracağına inanma, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme, öğrenciye rehberlik yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme, öz değerlendirme yapabilme, kişisel gelişimini sağlama, okulun geliştirilmesine katkı yapma, dersi planlama ve materyal hazırlama, öğrenme ortamı oluşturma, ders dışı etkinlikler, zaman yönetimi, okul-aile- toplum ilişkileri.”

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıPerformans Sistemi
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