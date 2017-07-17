Öğretmen polisten kaçmak için balkondan atladı

BURSA'DA öğretmenken FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla ihraç edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda meslekten ihraç edilen ve FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen üçü kadın 8 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlılar "FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve örgütün haberleşme programı olan ‘Bylock’ kullanmak" suçlarından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında polisten kaçmak isterken evinin balkonundan atlayan ve ayağını kıran kadın öğretmen H.B. de bulunuyor.
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