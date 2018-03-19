Öğretmen gizli kameraya yakalandı!...

SİVAS'TA bulunan İnönü İlköğretim Okulunda okuyan 1'inci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Y.E.Y.'nin velisi Hüseyin Yıldız, sınıf öğretmeni A.Y.'nin öğrencisine şiddet uyguladığını düşünerek sınıfa okul idaresinin bilgisi olmadan gizli kamera yerleştirdi. Çocuğuna şiddet uygulandığından şüphelenen baba, öğretmenin öğrencilere karşı uyguladığı sözlü şiddeti kayıt altına aldı.

Veli hakkında suç duyurusu

Edinilen bilgiye göre, 6 yaşındaki Y.E.Y. isimli öğrenci sürekli öğretmenlerinin kendisine dövdüğünü iddia edince, Hüseyin Yıldız konuyu okul idaresine taşıdı. Okul idaresini inandıramayan Yıldız, çocuğunun iddialarını ispatlayabilmek için internet üzerinden gizli kamera satın aldı. Yıldız bu kamerayı okul idaresinin bilgisi olmadan sınıfa yerleştirdi. Çocukların ve öğretmenin bilgisi olmadan sınıftan gizli kayıt alan veli, iddia edildiği gibi fiziksel şiddet görüntülerini elde edemese de görüntülerde öğretmenin çocuklara yönelik sözlü şiddette bulunduğunu ispatlamış oldu. Bu durum karşısında Yıldız ailesi çocuklarını başka bir okula vermek istiyor.

Okul idaresi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili hem yasal hem de idari inceleme başlatıldı. Okul idarecileri ve öğretmenler Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunup, okulda izinsiz görüntü alan veliden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hem iddialar üzerine hem de okulda izinsiz görüntü alınması konusuyla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.