Öğrencisiyle yaş gününde seks yapan öğretmen hapse konuldu!

ABD Nebraska'da yaşayan öğretmen Emily Lofing, erkek öğrencisiyle seks yaptığı için üç ay hapis cezası aldı.
27 yaşındaki evli İngilizce öğretmeni Lofing, 16'ıncı yaş gününde öğrencisiyle birlikte oldu.
Mahkemede suçunu itiraf eden öğretmen, reşit olmayan bir çocukla seks yaptığı için suçlu bulundu.
Lofing, iyi hal nedeniyle mahkemenin verdiği 90 gün hapis cezasının 37'sini çekecek. Verilen cezalar arasında zorunlu kamu hizmeti de var.
Öğretmenin avukatı, olay ortaya çıktıktan sonra okuldan istifa eden Lofing'in psikolojik olarak çöktüğünü söyledi.
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