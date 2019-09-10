Öğrencilere simit atılan liseye Milli Eğitim el attı

MİLLİ Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan "etkinliğe" değinildi.



Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

LİSEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE SİMİT ATMIŞLARDI



Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.



Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrencileri, üst sınıflar simit atarak karşılamıştı.



Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu.