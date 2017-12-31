Öğrencilere başörtüsü taktırıp kapanma partisi yapan okula soruşturma!

ŞANLIURFA'NIN Bozova ilçesinde bir okulda gerçekleştirildiği öne sürülen "kapanma partisi" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesindeki Hacılar Ortaokulunda küçük yaştaki kız öğrencilerin başörtüsü takmaları ve yüzlerine maske geçirmeleri ile ilgili sosyal medyada bazı fotoğraflar yayımlandı. Bozova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖĞRETMEN VE İDARECİLER İNCELEMEDE

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Okulun öğretmen ve idarecisiyle ilgili inceleme yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de konunun takipçisi durumundadır. Öğretmen ve idarecilerimizin daha dikkatli görevlerini sürdürmelerini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"KAPANMA PARTİSİ" DÜZENLEDİLER İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde başörtüsü takarak "kapanma partisi" düzenledikleri iddia edildi.