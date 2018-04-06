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Öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi

Adana’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait olduğu ve öğrenci yurdu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 bina mühürlendi

Öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi

Adana’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait olduğu ve öğrenci yurdu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 bina mühürlendi

06 Nisan 2018 Cuma 09:32
Öğrenci evi görünümlü 6 yurt binası mühürlendi
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ADANA’da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na ait olduğu ve  öğrenci yurdu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 bina mühürlendi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “vakıf  faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem  birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç  örgütü” iddiasıyla 3 temsilciliği ve genel merkez binası mühürlenen Furkan Eğitim  ve Hizmet Vakfı’yla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Polis, öğrencilerin kaldığı çok katlı 6 binanın vakfa ait olduğu ve yurt olarak kullanıldığı belirledi.

Yapılan çalışmalarda elde edilen bir bildiride,  yurtların öğrenci evi  gibi görünmesi için maddeler sıralandığı tespit edildi. Bildiride, öğrencilerin  yurt olarak kullanılan evlere toplu giriş yapmaması, servislerinden bir iki sokak  ileride inilmesi, her ev için kira kontratı yapılması gibi sözde tedbirlerin yer  aldığı anlaşıldı.

Bunun üzerine Seyhan ilçesindeki 5 ve Çukurova ilçesindeki bir bina, öğrencilerin boşaltılmasının ardından ilçe belediyelerine bağlı zabıta  ekiplerince mühürlendi. Zabıta ekiplerine polis de destek verdi.

 Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş  amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket  ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan  Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar  hakkında gözaltı kararı verilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş,  kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 28 vakıf yönetici ve  üyesi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden aralarında vakfın kurucu başkanı  Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. Şüphelilerin bastırdıkları  sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşkın kayıt dışı para ve yardım topladıkları  belirlenmişti.

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AdanaFurkan Eğitim Ve Hizmet Vakfıöğrenci Yurdu
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