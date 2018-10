Öğrenci andı tartışması bitmiyor! Şimdi de MEB devrede

DANIŞTAY 8. Dairesinin, oy çokluğuyla ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesiyle başlayan and tartışmasına Milli Eğitim Bakanlığı da katıldı.

Danıştay 8. Dairesi'nin kararı dün taraflara tebliğ edildi. Milli Eğitim Bakanlığı aynı gün bu kararı temyiz etti. Danıştay'a verilen temyiz dilekçesinde kararın yürütmesinin durdurulması da talep edildi.

Bu gelişme sonrası dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önüne gelecek. Kurul, öncelikle Bakanlık'ın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirecek. Kurul'un yürütmeyi durdurma kararı vermesi durumunda 8. Daire'nin iptal kararı uygulanmayacak. Kurul, esas kararı ise daha sonra verecek.

ERDOĞAN: İSTİKLAL MARŞI DIŞINDA BİR AND TANIMIYORUZ

Andın ilk halini Türk Ocaklarını kapatmasıyla, üniversitelerini perişan etmesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip yazmıştır. Türkçe Ezan zulmünün de mimarıdır. Milletimizin en etkili andı İstiklal Marşıdır. Bunun dışına bir and tanımıyoruz, tanımayacağız.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında Andımız açılım sürecinde AKP eliyle yasaklanmıştı.

Bu sürece HDP, PKK ve FETÖ'cüler destek çıkmıştı. Ancak Andımıza karşı atılan bu adımlara tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Skandalı, Vatan Partisi, Eğitim-İş ve Türk Eğitim-Sen yargıya taşıdı. Öğrenci Andı"nı yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açıldı. Beklenen karar geldi. Danıştay 8. Dairesi, oy çokluğuyla ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.