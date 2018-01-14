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Oğlunun şehadet haberini alan acılı annenin, dünyası başına yıkıldı

Hakkari'deki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit düşen oğlunun acı haberini alan baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, annesi ise fotoğrafına sarılıp ağıt yaktı

Oğlunun şehadet haberini alan acılı annenin, dünyası başına yıkıldı

Hakkari'deki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit düşen oğlunun acı haberini alan baba fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, annesi ise fotoğrafına sarılıp ağıt yaktı

14 Ocak 2018 Pazar 18:50
Oğlunun şehadet haberini alan acılı annenin, dünyası başına yıkıldı
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 HAKKARİ'NİN Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenledikleri füzeli saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in (22) memleketi Adana'nın Kozan ilçesine ateş düştü.

ACI HABERİ ALAN BABASI FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Merkeze bağlı Hacıbeyli Mahallesi'nde oturan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in ailesine şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit haberini alan babası Mahmut, annesi Müşerref Alp, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalaşan babası, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ANNESİ İSE OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILIP AĞIT YAKTI

Annesi Müşürref Alp ise oğlunun fotoğrafına sarılarak, Seni neşe içinde gönderdik, böyle acı bir haber mi alacaktık diye ağıt yaktı. 
HABERİ ALAN KOMŞULARI EVE AKIN ETTİ

Bekar olan 2 yıllık Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları eve akın etti. Şehidin yarın Adana'da düzenlenecek tören ardından Kozan'da toprağa verilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariPKKBülent AlpAdanaKozan
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