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Oğlunun ölüm haberini alan Semih Yalçın adeta yıkıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'ndeki Türk bayrağının bulunduğu surlardan düşerek yaşamını yitirdi. Haberi alıp olay yerine gelen Yalçın'ın acısı, yüzüne de yansıdı.

GÜNDEM 17.10.2019, 10:22
Oğlunun ölüm haberini alan Semih Yalçın adeta yıkıldı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

MHP'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Acı olayla ilgili MHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın'ın değerli evladı İlteber Yalçın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Acımız büyüktür. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağolsun. Cenaze ikindi namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.

SEMİH YALÇIN OLAY YERİNE GELDİ

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı.

OTOPSİ YAPILACAK

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve savcının incelemesinin ardından Turan İlteber Yalçın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#semih yalçın #MHP Genel Başkan Yardımcısı #Ankara Kalesi
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