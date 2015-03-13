Öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. En yüksek hava sıcaklıkları Antalya'da 18, Burdur ile Isparta'da 12, Muğla'da ise 14 derece olacak. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette esecek. Öğleden sonra görülecek yağışlar Muğla sahil şeridinde kuvvetli olacak, Bodrum- Kaş arasında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Denizlerde ise hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, Bodrum-Kaş arasında güneydoğudan 3 ila 5, öğleden sonra 4 ila 6, Kaş-Anamur arasında güney ve batı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliğinin öğleden sonra Bodrum-Kaş arasında 3,5 metreye kadar ulaşması tahmin ediliyor.

AA