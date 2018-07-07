ODTÜ, geleneği bozmadı! İşte mezuniyet törenine damga vuran pankartlar

Ortadoğu Teknik Ünivesitesi (ODTÜ), 2017- 2018 yılı mezuniyet töreni, birbirinden renkli pankartlar ve dövizlere sahne oldu. Pankartlarda, 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve kaçırıldıktan sonra cansız bedenleri bulunan Leyla ve Eylül'e ilişkin mesajlar vardı. 62. mezunlar, alkole yapılan zam ile hayvanlara uygulanan şiddeti de unutmadı