ODTÜ, geleneği bozmadı! İşte mezuniyet törenine damga vuran pankartlar

Ortadoğu Teknik Ünivesitesi (ODTÜ), 2017- 2018 yılı mezuniyet töreni, birbirinden renkli pankartlar ve dövizlere sahne oldu. Pankartlarda, 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve kaçırıldıktan sonra cansız bedenleri bulunan Leyla ve Eylül'e ilişkin mesajlar vardı. 62. mezunlar, alkole yapılan zam ile hayvanlara uygulanan şiddeti de unutmadı

ODTÜ, geleneği bozmadı! İşte mezuniyet törenine damga vuran pankartlar
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HABERİN GALERİSİ
ODTÜ, geleneği bozmadı! İşte mezuniyet törenine damga vuran pankartlar

ODTÜ, geleneği bozmadı! İşte mezuniyet törenine damga vuran pankartlar

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) bu yılki mezuniyet töreninde öğrenciler Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ü protesto etti. Törende rektöre yönelik protestodan çok öğrencilerin hazırladığı pankartlar dikkat çekti.
Bu desteğe kayıtsız kalmayan Muharrem İnce de pankartların fotoğraflarını paylaşarak, “ODTÜ Mezuniyet Töreni’nde çekilen bu fotoğraflar hepimize inanç olsun. Geleceği sizlerle inşa edeceğiz gençler. Gözlerinizden öperim” ifadelerini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 09:34
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