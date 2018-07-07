ODTÜ'de açılan hakaret pankartı savcılığı harekete geçirdi

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişi gözaltına alındı

ODTÜ'de açılan hakaret pankartı savcılığı harekete geçirdi
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
"CUMHURBAŞKANINA HAKARET"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

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