ODTÜ'de açılan hakaret pankartı savcılığı harekete geçirdi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartı taşıyan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "ODTÜ'de yapılan mezuniyet töreni sırasında Cumhurbaşkanına hakaret içeren pankartı taşıyan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatılmış ve 3 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.