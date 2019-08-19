Öcalan'dan çiçek aldığı için pişman olmayan Perinçek: HDP kapatılmalı

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kayyum kararına tam destek veren Perinçek, "HDP kapatılmalı" dedi. İçişleri Bakanlığı, HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atadı. Doğu Perinçek, HDP'li üç belediyeye terör bağlantısı nedeniyle kayyum atanmasının ardından açıklama yaptı. Perinçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

HDP'ye belediye Mehmetçik'e kurşundur.

HDP belediyeleri PKK'ya eleman topluyor, haraç topluyor, hendek kazıyor.

PKK/HDP'ye kamu otoritesi verilemez. Belediyeler milletindir, teröristlerin değil.

PKK/HDP'ye özgürlük yok.

HDP kapatılmalı.