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Ocak çavuşu ölü bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında ocak çavuşluğu yapan adam ölü bulundu

Ocak çavuşu ölü bulundu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağında ocak çavuşluğu yapan adam ölü bulundu

03 Kasım 2017 Cuma 10:03
Ocak çavuşu ölü bulundu
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OLAY, Gönence Mahallesi Göztepe Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 35 yıldır maden ocağında çavuşluk yapan İsmet Civan (64), linyit işletmesi tesislerindeki bir binanın yakınında ölü bulundu.
Savcı ve jandarmanın yaptığı inceleme sonrası, İsmet Civan’ın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Göztepe MezarlığıTekirdağMalkara
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