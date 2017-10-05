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Alanya'da muhtar cinayeti
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O villadaki 700 bin dolarlık büyük sır! 3 ay kaldı...

Münevver Karabulut’un katili Garipoğlu’nun villasındaki 700 bin doları tutanağa geçirmeyen polisler hakkındaki dava karara bağlanamazsa yıl sonunda zaman aşımına girecek

O villadaki 700 bin dolarlık büyük sır! 3 ay kaldı...

Münevver Karabulut’un katili Garipoğlu’nun villasındaki 700 bin doları tutanağa geçirmeyen polisler hakkındaki dava karara bağlanamazsa yıl sonunda zaman aşımına girecek

05 Ekim 2017 Perşembe 11:10
O villadaki 700 bin dolarlık büyük sır! 3 ay kaldı...
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İSTANBUL Bahçeşehir’deki villada 2009 yılında kız arkadaşı Münevver Karabulut’u hunharca katleden ve ardından cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun cinayet davası çözüldü. Ancak, villadaki 700 bin doları tutanağa geçirmedikleri ve kamera kayıtlarını sildikleri iddiasıyla 6 polis hakkında açılan dava 7 yıldır çözülemedi. Mahkeme, villaya ait kamera görüntülerinin nasıl bir yöntemle silindiği, görüntülerin CD veya DVD’ye aktarılmaya çalışılıp çalışılmadığı, silinen görüntülerin geri dönüşüm kutusunda olup olmadığı hususlarına cevap bulamadı. İddianamede, polislerin villaya ait kamera kayıtlarını yeterince incelemedikleri, iddia edildi.
 
21. DURUŞMADA DA SONUÇ YOK 
Akşam gazetesinin haberine göre; Dava yıl sonuna kadar karara bağlanamazsa 2018’de zamanaşımına girecek. Karabulut Ailesi’nin avukatı Rezan Epözdemir, mahkemeye bir dilekçe vererek cinayetle ilgili davanın dahi karara bağlandığı ancak yıllardır devam bu davanın 21. duruşmasına rağmen hala çözülmediğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Münevver KarabulutCem Garipoğlu
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