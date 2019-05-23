O terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan Ferhat Akgün olduğu belirlendi

O terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik  operasyonları kapsamında Elazığ-Arıcak ilçesi Yoğunbilek köyü kırsalında  Elazığ Jandarma Komutanlığınca "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldıray Dönertaş-53  Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden  Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde alan  sorumlusu "Sorej Tatvan" kod adlı Ferhat Akgün olduğu tespit edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının, 13 Mart  2018'de Görese Dağı Bölgesi'nde yürütülen operasyonda sığınak girişine  tuzaklanan mayın/el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi neticesinde  Jandarma Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık, Jandarma Uzman Çavuş Kadir Çakı, Jandarma  Uzman Çavuş Fatih Uysal'ın şehit edilmesi ile aynı operasyonda Jandarma Uzman  Çavuş Alper Coşkun ve Silvan Onbaşılar köyü Güvenlik Korucusu Seyithan  Bilgiç'in yaralanması olaylarının faili olduğu belirlendi.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK/KCK'yla mücadelesini etkin ve  kararlılıkla sürdürdüğü, şehit edilen siviller ve güvenlik güçlerinin intikamını  aldığı vurgulandı.

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