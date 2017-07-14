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O Ses Türkiye yarışmacısı Murat Özel tutuklandı!

O Ses Türkiye yarışmasına katılan ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel’in kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bıçaklı, sopalı ve palalı saldırıya uğramasının ardından önemli bir gelişme yaşandı

O Ses Türkiye yarışmacısı Murat Özel tutuklandı!

O Ses Türkiye yarışmasına katılan ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel’in kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bıçaklı, sopalı ve palalı saldırıya uğramasının ardından önemli bir gelişme yaşandı

14 Temmuz 2017 Cuma 09:53
O Ses Türkiye yarışmacısı Murat Özel tutuklandı!
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ÖZEL, sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerine hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, O Ses Türkiye yarışmasına katılan ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel, İzmir’in Torbalı ilçesindeki ikamet ettiği evinin önüne gece yarısı gelmiş ve burada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bir anda bıçaklı, palalı ve sopalı saldırısına uğramıştı. Saldırının ardından başka nedenler çıktı. Özel, kendi kullandığı iddia edilen bir hesaptan bir alıntıyı paylaşıp, 15 Temmuz şehitlerine hakaret etti. Bu paylaşımın yapılmasının ardından Murat Özel’e tepkiler yağdı. Binlerce kullanıcı Özel’e tepki göstererek paylaşımın kaldırılmasını istedi. ‘Frenki’ lakaplı Murat Özel, ardından da paylaşımını sildi.

YAZIYI YAZDI, ARDINDAN DARP EDİLDİ
Murat Özel’in, yazıyı yazmasının ardından kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bıçaklı, sopalı ve palalı saldırıya uğradığı öne sürüldü. Özel, ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir müddet sonra ise şarkıcı hakkında gözaltı kararı çıktı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, evine baskın yaparak Murat Özel’i paylaşımından dolayı gözaltına aldı. Murat Özel, ’halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ ve 15 Temmuz şehitlerine hakaret etmesinden dolayı hakim karşısına çıktı. Özel, ardından da tutuklanarak Buca Cezaevine konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat ÖzelİstanbulAsayişTürkiyeO Ses Türkiye
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