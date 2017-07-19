O şehrin bir yıllık suyu var

SİVAS'TA bulunan 1 milyar 976 milyon 557 bin metreküp su depolama kapasitesine ait 13 barajda doluluk oranı yüzde 77.79 olarak açıklandı. DSİ 19. Bölge Müdürlüğü’nden alınan istatistiki verilere göre enerji üretimi, sulama ve içme suyu ihtiyacının karşılanması amaçları kullanılan barajlarda bugün itibariyle 1 milyar 493 milyon 550 bin metreküp su bulunuyor. Sivas Şehir Merkezi’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 4 Eylül Barajı’nda ise doluk oranı yaklaşık 4’de 1 seviyelerine kadar geriledi. 85 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip barajda şu anda 29.56 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar Sivas’ın bir yıllık su ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Yıl içerinde beklenen yağışlar ile Sivas’ın uzun yıllar içme suyu sorunu öngörülmüyor.

Barajlardaki su miktarları değişiklik gösteriyor

Sivas’ta bulunan 13 barajın 6’sı enerji üretimi amaçlı, 1’i içme suyu karşılama amaçlı 6’sı tarım alanlarının sulaması amaçlı, 1’i hem içme suyu hem sulama amaçlı ve 1’i ise hem sulama hem de taşkın koruma amaçlı kullanılıyor. Bu barajların doluluk oranları ise bölgelerine göre farklılık göstermekte. Karacalar Barajı yüzde 18.42 doluluk oranına sahipken Çalıgöze Barajında ise doluluk oranı yüzde 86.68 civarında.

1.359 GWH enerji üretiliyor

Sivas’ta barajlardan elde edilen toplan enerji miktarı 1.359 GWH civarında. Toplamda 47 adet baraj ve gölet vasıtası ile sulanan tarım arazisi miktarı ise 625 bin 20 dekar. DSİ 19. Bölge Müdürlüğünün 2017 yılı içerisinde yatırım programına aldığı 4 adet baraj, 30 gölet, 3 sulama, 3 sulama rehabilitasyon , 5 taşkın koruma ve 1 içme suyu projesi bulunuyor. 6 baraj, 15 gölet, 33 sulama, 6 sulama rehabilitasyon ve 2 taşkın konuma ise proje hazırlığı aşamasında.

1 Milyar 600 Milyon TL’lik yatırım

Orman ve Su İşleri Bakanlığının son 14 yıl içerisinde Sivas’ta gerçekleştirdiği yatırımların toplam maliyeti 1 milyon 600 TL civarında. Yapılan yatırımlar arasında 10 yeni baraj ve 18 gölet bulunuyor. 316 bin 570 dekar arazi sulanarak yıllık 145 milyon TL’lik zirai gelir artışı sağlandı. 142 derenin ıslah çalışması tamamlandı.

