O savcılar için flaş karar

HSYK 17 Aralık savcısı Celal Kara ile 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş ve 17 soruşturmasında şüpheliler hakkında dinleme kararı veren hakim Süleyman Karaçöl hakkında yargılama izni verdi. Savcı Zekeriya Öz hakkında ise son savunmasının alınması için süre verilmesine karar veren HSYK 2. Dairesi kovuşturma izni ile ilgili henüz karar vermedi.



