O savcılar için flaş karar

HSYK 17 Aralık savcısı Celal Kara ile 25 Aralık savcısı Muammer Akkaş ve 17 soruşturmasında şüpheliler hakkında dinleme kararı veren hakim Süleyman Karaçöl hakkında yargılama izni verdi. Savcı Zekeriya Öz hakkında ise son savunmasının alınması için süre verilmesine karar veren HSYK 2. Dairesi kovuşturma izni ile ilgili henüz karar vermedi.
HSYK 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, dairenin söz konusu kararıyla ilgili olarak SÖZCÜ’ye konuştu: Yılmaz, “Bu savcılar hakkında yargılama iznini yolsuzluk soruşturması yaptıkları için değil, dosya içerisindeki hukuksuzluklar nedeniyle verdik” dedi. 25 Aralık Savcısı Akkaş ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bu ülkede öyle şeyler oluyor ki, hakim ve savcıların yolsuzluk soruşturması yaptıkları için yargılanmaları dahi normal karşılanıyor ama bu karar benim için hayırlısı oldu. Attığım her adımın arkasındayım. Ben de bu kararla birlikte 25 Aralık sürecinde yaşadığım her şeyi anlatma fırsatı bulacağım” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:27