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O saldırganla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı

Ataşehir'de yoldan geçmekte olan Aycan Ç.’ye önce omuz atan, ardından da yumruk atarak kaçan saldırgan Hakan Dündar’ın emniyetteki ifadesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Saldırgan mağdur kadına ‘bilerek omuz attığını’ belirtti

O saldırganla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı

Ataşehir'de yoldan geçmekte olan Aycan Ç.’ye önce omuz atan, ardından da yumruk atarak kaçan saldırgan Hakan Dündar’ın emniyetteki ifadesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Saldırgan mağdur kadına ‘bilerek omuz attığını’ belirtti

03 Ekim 2017 Salı 11:12
O saldırganla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı
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İSTANBUL Ataşehir'de yoldan geçmekte olan Aycan Ç.'ye önce omuz atan, ardından da yumruk atarak kaçan saldırgan Hakan Dündar'ın emniyet ifadesinde ilginç bir detay ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinde Aycan Ç.'ye 'bilerek çarpıp omuz attığını' söyledi.

"BİLEREK ÇARPTIM"

Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde ifade veren saldırgan olayla ilgili şunları söyledi: "Evden ufak bir tartışma yaşadığım için sinirli bir şekilde çıktım. İşyerime doğru ilerlerken yoldan geçen ve ismini olay sebebi ile öğrendiğim Aycan Ç.'ye üzerimdeki gerginlik ve sinirle bilerek çarptım. Bayan şahıs da çarpmanın etkisi ile bana hitaben geri zekalı dite hakarette bulununca üzerimdeki sinirin de etkisi ile bayan şahsı sağ elim ile omzundan itekledim akabinde dengesini kaybederek yere düştü. Ben de olay yerinden ayrıldım. Olayın medyaya yansıdığını ağabeyim söyleyince öğrendim. Adli makama giderek ifade vermeyi düşünmüyordum. Sivil polisler beni evimden alarak ifade vermeye getirdiler"

BU KEZ BAŞKA SÖYLEDİ

Emniyetteki sorgusu ardından adliyeye sevk edilen ve savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilen Hakan Dündar'ın hakimlikte de ilginç ifadeler kullandığı belirlendi. Saldırgan hakimlikteki ifadesinde bu kez ağız değiştirerek mağduru çok sert bir şekilde itmediğini, Aycan Ç.'nin zayıf olduğunu ve bir an dengesini kaybedip düştüğünü, ciddi bir hareketinin olmadığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
AtaşehirSaldırı
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