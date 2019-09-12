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Son Dakika

O pilot son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tandem uçuşu sırasında paraşütle bağlantısının kopması nedeniyle 500 metreden denize düşerek yaşamını yitiren yamaç paraşütü pilotu Ali Es (46) memleketi Burdur'da toprağa verildi.

GÜNDEM 12.09.2019, 17:46
O pilot son yolculuğuna uğurlandı
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#muğla #fethiye #pilot
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