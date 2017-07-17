O lunapark kapatıldı

OLAY saat 21.00 sıralarında Kuşdilli Mahallesi, Üçgöz mevkiinde kurulan lüneparkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte lunaparka gelen Vahap Işık, oğlu 6 yaşındaki Yunus’u, ’Elma Kurdu’ isimli oyun trenine bindirdi. Yunus Işık ile içerisinde 7-8 kişinin bulunduğu oyun treni, iniş sırasında raydan çıkarak 5 metre yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan oğlunu izleyen Vahap Işık, devrilen oyunun treninin altında kalarak ezilirken, içerisinde bulunanlardan Yunus Işık ile Bekir ve Mehmet Erdal kardeşler yaralandı.Olay sonrası yapılan incelemede işletme sahibi İ.D. ve tren operatörü A.C.S.'nin gözaltına alındı. Lunaparkın faaliyeti durduruldu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.