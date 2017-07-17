O lunapark kapatıldı

OLAY saat 21.00 sıralarında Kuşdilli Mahallesi, Üçgöz mevkiinde kurulan lüneparkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte lunaparka gelen Vahap Işık, oğlu 6 yaşındaki Yunus’u, ’Elma Kurdu’ isimli oyun trenine bindirdi. Yunus Işık ile içerisinde 7-8 kişinin bulunduğu oyun treni, iniş sırasında raydan çıkarak 5 metre yükseklikten devrildi. Bu sırada trende bulunan oğlunu izleyen Vahap Işık, devrilen oyunun treninin altında kalarak ezilirken, içerisinde bulunanlardan Yunus Işık ile Bekir ve Mehmet Erdal kardeşler yaralandı.Olay sonrası yapılan incelemede işletme sahibi İ.D. ve tren operatörü A.C.S.'nin gözaltına alındı. Lunaparkın faaliyeti durduruldu.