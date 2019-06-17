"O kıza bulaşma" diyen abisini bile umursamadı! Bakın nasıl tanıştılar

BİZ sizi Ekrem İmamoğlu'nun eşi olarak tanıyoruz. Fakat biz aslında Dilek Kaya İmamoğlu'nu merak ediyoruz. Hedefleriniz var mı, hayalleriniz var mı?

-Trabzon doğumluyum. İlkokulu Trabzon'da, ortaokul ve liseyi İstanbul'da okudum. Üsküdar'da büyüdüm. Lise bitirdiğim dönemde Ekrem'le tanıştık, evlendik.Bu evlilik bana 2 erkek 1 kız evladı verdi. Eğitim hayatım evlendikten sonra devam etti. İlk çocuğumuz Selim doğduğunda üniversiteye başladım. Sonrasında yüksek lisansa başladım ve 2. çocuğuma hamile kaldım. Yüksek lisans sonrası eğitime ara verdim3. çocuğumuz Beren doğduktan sonra ise kendimi doktora yaparken buldum. 23 yıllık evlilik hayatına 3 çocuk, üniversite, MBA ve doktora sığdırdım.

Dilek Hanım bu arada yüksek lisans ve doktora yaptım dediniz. Konunuz neydi?

-Yüksek lisans tezimin konusu cam tavan sendromu. Kadınların iş hayatında yaşadığı görünmeyen engellerin anlatıldığı tez. Yüksek lisans tezimde bunları anlattım.Doktora tezim de liderlik üzerine. Çalışmalarımı devam ettireceğim! Demokratik ve otokratik liderlik yapılarının bütünleşik kalkınmaya etkisi' üzerine bir çalışma.

Ekrem beyle nasıl tanıştınız?

-1993 yılında ablamın düğününde tanıştık. Ekrem, abimin arkadaşıydı. O davet etmiş. Ben de ortalarda gezinen bir kızdım. Sonrasında Ekrem Bey, bizim iş yerimizi ziyarete geliyor. Beni orada görüp, şaşırıyor. Beni çalışan sanıp, aile dostumuz bir abime; "Bu kızın burada ne işi var diyor." Abim de; anlatıyor ve üstüne basa basa söylüyor. Ekrem'e sakın Dilek'e dokunma, bulaşma onların kızkardeşi ve yaşı çok küçük. Tabii ki Ekrem'e kim engel olabilir. Sonrasında bir şekilde başlıyoruz.

Ekrem Bey, sabırlı ve sevgi dolu tavrıyla insanların aklına kazınmış durumda. Gerçekten böyle mi?

- Çok sabırlı evet. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı adaylık sürecince, örgütle birlikte çok yoğun çalışma dönemi geçirdiler. Orada yine Ekrem'in dnaışmanlığını yapan Mine Hanım vardı. Seçimler oldu Ekrem belediye başkanı seçildi. Beylikdüzü'ndeki örgüt hayatımız boyunca böyle bir çalışma görmedik dediler. 2016 yılında Mine Hanım, Ekrem Bey'e "Ya başkanım biz bu süreci bir kitap haline getirelim diyor ve Mine Hanım bana o dönemde bu soruyu soruyor." Sizce Ekrem İmamoğlu'nun başarasının sırrı nedir? Cevabım: Sabrı, sakinliği ve her zaman planlı olması.

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye bir söz vardır. Siz aynı zamanda ilham veren bir kadınsınız

-Böyle bir düşünce yargı var. Bu yargı iyi niyetle söylenmiş ama buna bir şey daha ekleyelim "güçlü". Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır! Birisiyle bir hayat paylaşıyorsunuz. Eşiniz olmayabilir, arkadaşınız da olabilir. Onun başarılı olabilmesi için ona destek oluyorsunuz. Bu size kendinizi kötü hissettirebilir mi. Hayır. Ama durum kadına gelince böyle bir yargı oluşuyor. Ben bu şekilde bakmıyorum. Benim bakış açıma göre öndeki insan, arkadan ne kadar beslenirse; öndeki insanın başarısı o kadar artar. Ben açıkcası kendimle gurur duyuyorum. Siz birine dokunuyorsunuz o dokunduğunuz insan yüzlerce binlerce insana dokunuyor. Ben üretken, verimli, katkı veren ya da ilham veren kadın olabilirim ama ön planda olmak istemeyen bir kadınım.