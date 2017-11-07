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O kalleş dağda böyle poz vermiş

Diyarbakır’da polis memuru Taşdemir’i şehit eden PKK’lı teröristin dağda silahlı fotoğrafları bulundu

O kalleş dağda böyle poz vermiş

Diyarbakır’da polis memuru Taşdemir’i şehit eden PKK’lı teröristin dağda silahlı fotoğrafları bulundu

07 Kasım 2017 Salı 09:16
O kalleş dağda böyle poz vermiş
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DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 3 Kasım’da Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki eve düzenlenen operasyonda çocuklarını “kalkan” olarak kullanarak, güvenlik güçlerine el bombası atan “Mordem Andok” kod adlı terörist Murat Çelik’in dağda eğitim aldığı belirlendi. Çelik’in terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösterdiği, Lice kırsalında 6 ay silahlı eğitim aldıktan sonra kente döndüğü tespit edildi. Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada teröristin dağda silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

2 silah 8 el bombası

Terör örgütü PKK’nın sözde şehir yapılanması YPS biriminde silahlı eğitim alan teröristler, kent merkezlerine dönerek aileleriyle normal yaşamlarını sürdürüyor. Teröristler örgütten aldıkları talimatlarla şehirlerde hain saldırılar düzenliyor. YPS içinde faaliyet gösteren terörist Murat Çelik’in, Diyarbakır’da kamu görevlilerine saldırı hazırlığı yaptığı değerlendiriliyor. Operasyonun düzenlendiği evde yapılan aramada PKK’lı teröriste ait 2 silah ile 8 el bombası ele geçirildi. Silahların daha önce herhangi bir terör saldırısında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. 

Çocuklarını canlı kalkan yapmıştı

Teröristin, güvenlik güçlerine el bombasını “kalkan” olarak kullandığı eşi ve çocuklarının evden tahliyesi sırasında attığı öğrenildi. Eşi ve çocuklarının hayatını tehlikeye atarak saldırıyı gerçekleştiren terörist Çelik, çıkan çatışmada etkisiz hale getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKHuzurevleri Mahallesi
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