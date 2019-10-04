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O ilimizde korkutan deprem

Kahramanmaraş'ın Andirin ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

GÜNDEM 04.10.2019, 16:51
O ilimizde korkutan deprem
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BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi olan, yerin 10 kilometre derinliğinde saat 14.49'da 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli paniğe neden olan deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Kadirli ilçesinde de hissedildi.
 

#Kahramanmaraş
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