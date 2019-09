O ilçeye turistler akın ediyor sebebi ise oldukça ilginç!

TÜRKİYE'NİN Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan Gümrüğü'ndeki yoğunluk nedeniyle geçiş yapmak isteyen turistler navigasyon yardımıyla alternatif yol arıyor. Navigasyon’un alternatif olarak gösterdiği kentin bir diğer ilçesi Borçka’nın sınır köyü Muratlı’da Gümrük Kapısı üzerine hareket eden turistler bölgeye gittiklerinde şaşkınlık yaşıyor.Uluslararası araştırma şirketi ’ tarafından hazırlanan, ’Dünyada en çok ziyaret edilen 100 kent’ listesinde Türkiye’den İstanbul, Antalya, Edirne ve Artvin illeri yer aldı. Listede 2.4 milyon turistle 85’inci sıraya gösterilen Artvin’in Borçka ilçesi Muratlı köyünün navigasyonda ikinci kapı olarak gözükmesi sonrası bölgeye giden yerli ve yabancı turistleri hüsrana uğruyor. Muratlı Sınır Kapısı ile alakalı her iki ülkede görüşmeler devam ederken, uluslararası internet üzerinden araç içi ve cep telefonları Nagivasyon’la sorgulandığında doğrudan Muratlı Askeri Hudut Karakolu Sınır Kapısı olarak gözükmesi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.Muratlı Barajı güvenlik personeli, her gün çok sayıda yabancı ve yerli turistin ellerindeki haritalar ve cep telefonları ile bölgede sınır kapısı aradığını belirterek "Burada kapı arıyorlar, bizde yabancılara anlatmakla güçlük çekiyoruz, dillerinden anlamadığımız yabancılara tekrar navigasyona bağlanarak Sarp Sınır Kapısı'na yönlendiriyoruz ve böylelikle geri gönderiyoruz" dedi.